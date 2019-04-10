توقيف تاجر مخدرات بمدينة شيشاوة بحوزته 20 كلغ من “الكيف وطابا”‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بمدينة شيشاوة، مساء امس الثلاثاء 9 أبريل، من إلقاء القبض على “بزناس” وبحوزته كمية من مخدر القنب الهندي.

وكشفت مصادر موثوقة، أن العناصر الأمنية ضبطت بحوزة الموقوف كمية من مخدر “الكيف وطابا” تقدر بأكثر من 20 كيلوغرام، مخبأة بأربعة أكياس ومعدة للترويج.

هذا وقد تم اقتياد المتهم الى مركز الشرطة القضائية بشيشاوة بعد كمين ناجح نصب له بحي الأمل “دوار ماشو سابقا”، حيث تم الإستماع إليه في محضر قانوني من أجل الإتجار في المخدرات مع حالة العود، ووضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت.

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