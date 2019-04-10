امن مراكش يوقف تاجر مخدرات بحوزته 30 كلغ من مخدر الشيرا

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، تمكنت ليلة امس من وضع حد لنشاط افراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات وسط احياء المدينة الحمراء.

وحسب نفس المصادر، فقد مكن توقيف احد الاشخاص بحوزته صفيحة من مخدر الشيرا قرب حدائق المنارة، من الوصول الى زعيم الشبكة الذي تم توقيفه بعد نصب كمين محكم مكن عناصر الامن من حجز 30 كلغ من مخد الشيرا داخل منزله بحي ازلي بمقاطعة المنارة.

وقد تم اخضاع الموقوفان لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث تحت إشراف النيابة العامة، فيما سيبقى البحث ساريا للكشف عن باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في نفس النازلة.

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