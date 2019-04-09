ليفربول ضد بورتو.. الريدز يكتفى بثنائية نظيفة فى ذهاب ربع نهائى الأبطال

هب بريس ـ القسم الرياضي

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا مهمًاأمام نظيره بورتو البرتغالي بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب “آنفيلد”، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من جانب ليفربول، وقد أهدر لاعبو الريدز العديد من الفرص السهلة، فيما تألق إيكر كاسياس الحارس الإسباني التاريخي لفريق بورتو.

وحجز ليفربول مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات دور الـ 16، بينما تأهل بورتو للدور ذاته بعد فوزه على روما الإيطالى بنتيجة 4/3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وتعد هذه المواجهة بين ليفربول أمام بورتو فى مسابقة دورى أبطال أوروبا الثانية فى للعام الثانى على التوالى، بعدما سبق وأن التقيا فى دور الـ 16 بالنسخة الماضية من منافسات البطولة، وفاز الريدز بنتيجة 5-0 .

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب “الدراجاو” فى بورتو يوم 17 إبريل الجاري.

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