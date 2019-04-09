مستشفى ابن سينا يَخْرج عن صمته حُيَال وفاة ثلاثة رضع

هبة بريس ـ الرباط

أصدر المستشفى الجامعي ابن سينا التابع لوزارة الصحة، بلاغا للرأي العام حول ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص تسجيل وفيات رضع بمستشفى الأطفال بالرباط التابع للمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وجاء في البلاغ أنه ولإزالة كل لبس و لتنوير الرأي العام، تدلي إدارة المركز بالمعلومات و التوضيحات التالية : على أن مستشفى الأطفال لم يسجل أي حالة وفاة يوم السبت 06 أبريل 2019 على إثر الإنقطاع الجزئي للتيار الكهربائي الذي وقع على الساعة 06h49 من نفس اليوم.

بالنسبة لحالات الوفيات التي عرفها المستشفى المذكور، فالأمر يتعلق بثلاث حالات ناتجة عن الحالة الصحية الحرجة للأطفال الخدج : رضيع لا يتعدى وزنه 1.5 كيلوغرام توفي على الساعة الرابعة زوالا ((16h أي أكثر من 9 ساعات على الإنقطاع. إضافة إلى رضيع يزن أقل من 680 غرام توفي على الساعة الثامنة مساءا (20h)أي أكثر من 13 ساعة من وقوع الحدث. و رضيع ثالث يزن فقط 850 غرام توفي هو أيضا على الساعة الثامنة مساءا (20h).

واسترسل البلاغ بالتأكيد على أن لم يسجل المستشفى أي انقطاع كهربائي خارجي في اليوم المذكور بل أن الأمر يتعلق بانقطاع جزئي لثلاث مقابس كهربائية (prises) بالمصلحة دام لمدة 7 دقائق قبل إصلاحه. مع أن المصلحة تتوفر على مجموعتين من المولدات الكهربائية groupes électrogènes تعمل أوتوماتيكيا فور تسجيل أي انقطاع للتيار العمومي والخارجي وعلى بطاريات عاكسة onduleurs مركزية.

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