اكادير : معاناة الساكنة مع وكالة ” الرامسا” مستمرة

ع بركة ـ هبة بريس

أجمع عدد من المواطنين بأكادير ، التقتهم ” هبة بريس” عن عدم رضاهم من خدمات الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بسبب عدم تدبيرها الجيد لقطاع حيوي يهم ساكنة المدينة، وكثرة الاعطاب وضعف التواصل .

فقد عاشت العديد من الاحياء، انقطاع مياه الشرب اليوم الثلاثاء (الوفاق، والفرح، وتكيوين، والهدى، والسلام، وتليلا و أدرار، )

و من المعلوم أن بلاغات ” الرامسا ” تأتي دائما متأخرة عن إجراءات قطع مياه الشرب على ساكنة المدينة ، وقد سبق للسكان أن نبهوا هذه الوكالة المستقلة بضرورة تطوير طريقة عملها، بعد تكرار انقطاع مياه الشرب دون بلاغات، والعمل على ضخ موارد بشرية اضافية تكون متخصصة في التواصل القبلي مع السكان، أو إغلاق أبوابها وفتح المجال لشركات أخرى في اطار التدبير المفوض للقيام بعمل يليق بمدينة الانبعاث.

الجدير بالذكر أن جبل بولقنادل، المتاخم لميناء أكادير، شهد انفجار القناة الناقلة للماء الصالح للشرب من سد مولاي عبد الله باتجاه خزانات المياه التابعة للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير، مساء أمس الإثنين، وضياع الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب.

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