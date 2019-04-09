توقيف برازيلي بمطار محمد الخامس متلبسا بتهريب كمية من الكوكايين

هبة بريس ـ و م ع

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء مواطن برازيلي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، بلغت 985 غراما كانت ملفوفة داخل 87 كبسولة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت أوقفت المشتبه به، في الرابع من شهر أبريل الجاري، على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، على أساس المغادرة في نفس اليوم في اتجاه العاصمة الفرنسية (باريس)، وذلك بعدما أوضحت إجراءات الفحص بالأشعة وجود مواد مشبوهة في بطنه عبارة عن كبسولات يشتبه في احتوائها على مخدر الكوكايين.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى إلى غاية تفريغ كبسولات مخدر الكوكايين، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ارتباطات المعني بالأمر المحتملة بشبكات الاتجار الدولي في الكوكايين بين أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وذكر البلاغ بأن توقيف المواطن البرازيلي المشتبه به يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا في إطار تدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية.

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