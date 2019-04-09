بدء محاكمة الصحافي بوعشرين أمام الاستئناف في قضية”اعتداءات جنسية”

هبة بريس ـ الرباط

انطلقت الثلاثاء محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد إدانته ابتدائيا بالحبس 12 عاما في قضية “اعتداءات جنسية”.

ومثل توفيق بوعشرين أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي لحسن الطلفي، مؤازرا بجميع المحامين الذين أعلنوا نيابتهم عنه في المرحلة الاستئنافية، على رأسهم النقيب السابق محمد زيان، بالمقابل كان لافتا للنظر غيارب جل المشتكيات والمطالبات بالحق المدني عن أول جلسة استئنافية.

ووجه بوعشرين تحية الى الصحافيين الحاضرين في القاعة وهو يبتسم حين تقدم للمثول أمام القاضي مرتديا سترة زرقاء دون ربطة عنق ونظارات طبية

وفور انطلاق الجلسة، التمست عضو هيئة الدفاع عن الضحايا، أمينة الطالبي، تأخيرها من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، الأمر الذي رفضه النقيب محمد زيان، مشددا على أن الملف جاهز، والتمس الشروع في تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، وهو ما أيدته النيابة العامة.

وحكم على بوعشرين بالسجن 12 عاما بعد إدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية” في حق 8 ضحايا، كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن أضرار لحقت بهن .

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