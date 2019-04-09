قبيل “ديربي البيضاء “…الشرطة السينوتقنية تطيح بكمية من الشهب النارية ( صورة )

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

تمكنت عناصر الشرطة “السينوتقنية” العاملة بميناء طنحة المتوسط صباح اليوم الثلاثاء من حجز كمية مهمة من الشهب الإصطناعية المحتوية على مواد متفجرة داخل سيارة في ملكية مهاجر مغربي يقيم في الديار الإيطالية .

وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها “هبة بريس” فإن ذات الكمية التي كانت تهم الدخول إلى التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط عثرت عليها فرقة الشرطة “السينوتقنية” بفضل الكلاب المدربة على البحث عن المواد المتفجرة،حيث تم إخفائها بعناية مركزة أسفل حقيبتين للأمتعة الشخصية بهدف إدخالها إلى ملعب مراكش الذي سيحتضن نهاية الأسبوع القادم ديربي الرجاء والوداد الذي أجل لهذا التاريخ نظرا للإلتزامات القارية للفريق الأحمر في دوري أبطال إفريقيا.

وكان القانون الجديد المتعلق بالإستعمال المدني للمتفجرات والشهب الإصطناعية الترفيهية قد دخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الحالي للبطولة الإحترافية _ إتصالات المغرب _ حيث ينص على معاقبة كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب إصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية أو يقوم بإدخالها إلى التراب الوطني بطرق غير قانونية بالسجن من سنة إلى خمس سنوات مع إلزامه أذاء غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم أو بإحداهما.

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