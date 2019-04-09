الاتحاد المغربي للشغل بسوس يحمل الحكومة مأساة العاملات الزراعيات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

على اثر الحادثين المأساوين اللذان خلفا مقتل 11 من العاملات الفلاحيات في كل من تارودانت وسيدي بوسلهام وجرج أزيد من أربعين اخرين.

ندد الفرع الجهوي للجامعة الوطنية بالقطاع الفلاحي المنتمي للاتحاد المغربي للشغل باستمرار الاستهتار بارواح العاملات بالقطاع الفلاحي رغم المطالب الملحة التي قدمتها النقابة ، منذ عدة سنوات، للمسؤولين قصد منع نقل العاملات و العمال عبر الشاحنات و وسائل نقل البضائع و استبدالها بالحافلات صونا لكرامة العاملات و العمال و حماية لآرواحهم و صحتهم.

وحمل الفرع الجهوي للجامعة المسؤولية للحكومة وكذلك الباطرونا الزراعية و وزارة التشغيل و وزارة الفلاحة و وزارة الداخلية، وطالب بلاغ للجامعة بحماية ارواح العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي .

كما دعت الجامعة الرأي العام الوطني و كافة القوى الديمقراطية إلى دعم نضالات الشغيلة من أجل تغيير الاوضاع المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة الزراعية خاصة حرمانها من أجر عادل و تغطية صحية و اجتماعية منصفة و الأخطار التي تحدق بها يوميا من أجل أجرة زهيدة.

والمطالبة باتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين ظروف نقل العاملات و العمال و بعقد ندوة وطنية حول الصحة و السلامة بالقطاع لاتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الاجراء.

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