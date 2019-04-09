بوريطة يلتقي بنسلمان.. ويسلمه رسالة من الملك محمد السادس

هبة بريس ـ و م ع

استقبل الأمير محمد بنسلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء في الرياض، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، ان الرسالة الملكية تهم التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية. (دون ذكر تفاصيل أكثر).

وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، قال في مؤتمر صحفي سابق: “مستعدون في جميع الحالات للاستمرار بالتنسيق مع دول الخليج خاصة السعودية والإمارات، لكن الرغبة يجب أن تكون من الجانبين، وليست حسب الطلب قد لا نتفق على كل شيء، ربما هناك اختلاف في الرؤى في بعض النقاط، لأن السياسة الخارجية هي سياسة سيادية، وفي المملكة المغربية هي قائمة على مبادئ، قائمة على ثوابت”.

هذا ويشار ان بوريطة بدأ جولة في دول الخليج، قادته الى دولة الكويت، حيث ترأس الوفد المغربي، اليوم الثلاثاء، خلال عقد اللجنة العليا المغربية الكويتية، والتي تم خلالها توقيع 5 اتفاقيات بين المغرب والكويت.

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