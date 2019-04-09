سفير مغربي : المغرب أول شريك لروسيا في العالم العربي وأفريقيا

هبة بريس ـ الرباط

على هامش فعاليات معرض “أرابيا إكسبو” قال السفير المغربي في روسيا عبد القادر اللشهب ان “المشاركة المغربية كبيرة وقوية بطبيعة الحال، كونها تنطلق من الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والمغرب، وفي هذا الإطار يشارك الوفد المغربي برئاسة وزير الإسكان والتعمير السيد عيد الله الفاسي، وقد جرت في وقت سابق اليوم ورشة عمل بين الروس والمغاربة، لتطوير العلاقات وإعطاء المزيد من المعلومات حول الاقتصاد المغربي والروسي”.

وصرح السفير المغربي بأن الشراكة الاقتصادية بين البلدين هي نتاج للتقارب السياسي بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية، وأكد:”الشراكة بين البلدين تنطلق من إرادة سياسية من جلالة الملك والرئيس الروسي، وكل الأمور ممهدة لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها، والمغرب يعتبر من أول شركاء روسيا في العالم العربي وإفريقيا، وفي هذا السياق دائماً نجدد اللقاء مع الأصدقاء الروس لدفع العلاقات إلى الأمام، وهي علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية وثقافية مهمة جدا للمغرب”.

وأضاف اللشهب في تصريح لـ سبونتيك : “إن عدة مشاريع استثمارية ستطرح للنقاش”، وتابع: “هناك مشاريع كبيرة تحت الدرس، في مجال الطاقة والسيارات والزراعة، حيث أن المغرب يعتبر أول شريك لروسيا في العالم العربي وإفريقيا في المواد الغذائية، وهناك مؤهلات كبيرة نود أن نستغلها،وما يطرح في المعرض من مناقشات وتبادل معلومات مهم جدا للعمل الاقتصادي، ولبناء نظرة مستقبلية على الواقع الملموس”.

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