خاص .. هذا سبب “تأجيل” عقد المناظرة الوطنية للفلاحة

لبنى أبروك - هبة بريس

من المنتظر أن تحتضن مدينة مكناس، الأسبوع القادم، فعاليات النسخة الحادية عشر للمعرض الدولي للفلاحة، حيث ستكون دولة سويسرا ضيفة شرف هذه السنة.

مصدر موثوق، أفاد في حديث مع هبة بريس، أن المناظرة الوطنية للفلاحة التي تنظم عشية افتتاح المعرض كل سنة، تقرر تأجيلها هذه الدورة.

وذكر ذات المصدر، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، قررت تأجيل المناظرة الى حين اعداد استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي تعد محور هذا الحدث الوطني.

هذا ويشار الى أن عاهل البلاد، استقبل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، قبل أشهر، حيث كلفه ببلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع، ورفعه إلى النظر المولوي السامي.

وعبر الملك خلال نفس اللقاء، عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لاسيما لفائدة الشباب، وذلك من خلال توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح البرلمان.

وهكذا، جدد الملك التأكيد على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية.

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