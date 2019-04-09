“سطافيت” تهشم رأس طفل وسط خريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

هشمت سيارة “سطافيت” رأس طفل صغير وأردته قتيلا على الفور بشارع عبدالرحيم بوعبيد بحي الفتح بخريبكة بعد زوال اليوم الثلاثاء 09 أبريل الجاري.

وقال شهود عيان إن الضحية البالغ من العمر 10 سنوات، كان يهم بقطع الشارع على متن دراجته الهوائية، لتصدمه السيارة وترديه قتيلا في الحين.

وقد هرعت عناصر الشرطة والوقاية المدنية على عجل صوب مكان الحادث، حيث تم نقل جثمان الضحية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، فيما فتح تحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0