كارلوس يفتح النار على ادارة الجيش ويفضح المستور

ادريس دحني – هبة سبور

يبدو أن فترة الود التي كانت تربط المدرب الاسباني كارلوس مع ادارة فريق الجيش الملكي قد انتهت بحيث قال أنه لن يجدد عقده مع الفريق وأوضح موقفه من احتجاجات الجمهور، والمستوى الذي قدمه فريقه في المباراة التي خسرها الفريق العسكري أمس الاثنين، أمام ضيفه فريق الكوكب المراكشي.

وقال كارلوس ” أعتقد أن مستقبلي مع فريق الجيش الملكي، بات مظلما، بعد الخسارة التي تلقيناها اليوم أمام الكوكب المراكشي”، وتابع ” أعتقد أن ردة فعل جمهور الجيش اليوم، وتعبيره عن غضبه، والطريقة التي احتج بها، مكنني من رؤية العديد من الأمور التي كانت غائبة عني”ليضيف ” في مباراة اليوم، وقفت على أشياء لم تعجبني في المباراة، ولا تشجعني على الاستمرار … الأمور في رأيي أصبحت جد معقدة، ومن الصعب أن أستمر في مكان أعلم أني شخص غير مرغوب فيه”.

وصرح كارلوس بأنه غير مرتاح للعمل ولمح الى انه هناك اشخاص من الإدارة يتدخلون في طريقة عمله , وجاء هذا التصريح ليكشف حالة التخبط والعشوائية التي يعانيها الفريق العسكري منذ سنوات , والتي كانت سببا في إبتعاده عن منصات التتويج لأزيد من عقد من الزمن .

ووجه آلوس، شكره للجمهور رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عبر عنها، وقال ” أنا أحترم رأي الجمهور، وأتقبل الأمر”، واسترسل ” هو ليس الوقت المناسب للحديث عن هذه الأمور، لأنه مازال أمامنا عدد من المباريات المهمة التي وجب التركيز عليها، لكن ما حصل في مباراة اليوم، دفعني للتفكير في العديد من الأمور”.

في الجهة المقابلة , عبرت جماهير الجيش عن سخطها من تراجع نتائج الفريق , لكنها أصرت على أن المدرب لا يتحمل المسؤلية الكاملة بحكم أن العديد ممن سبقوه عجزو عن تغيير الوضع , غير أن كارلوس كان صريحا مع نفسه ومع الجمهور وفضل أن يكشف الأجواء التي يعمل فيها والتي تخالف تماما ما يتم الترويج له في الصفحة الرسمية للفريق , حيث طالبت الجماهير بالإبقاء على المدرب وتنقية أجواء الفريق والإعتماد على ادارة تقنية مجربة ولها خبرة طويلة في الميدان .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0