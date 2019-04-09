الكويت تجدد التعبير عن موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس

جددت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء 09 أبريل، التعبير عن موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وجاء في محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية -الكويتية المشتركة، التي انعقدت أشغالها اليوم بالكويت، أن الجانب الكويتي يشيد، أيضا، بالمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن دعوة الجزائر إلى الحوار المباشر لحل الخلافات وتجاوزها.

يشار إلى أن المغرب والكويت وقعا، في ختام أشغال هذه الدورة التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، ونظيره الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، على خمس اتفاقيات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذا على محضر هذه الدورة.

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