مصر.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تفجير انتحاري

هبة بريس - وكالات

قتل سبعة أشخاص، وجرح 26 آخرون، في تفجير انتحاري، وقع الثلاثاء 09 أبريل بمدينة “الشيخ زويد” شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن انتحاريا (15 عاما) فجر نفسه قرب قوة أمنية أثناء تنفيذ عملية تمشيط بمنطقة السوق بمدينة “الشيخ زويد” شمال سيناء، مما خلف مصرع ضابطين وشرطيين إثنين وثلاثة مدنيين أحدهم طفل (6 أعوام).

وأضافت الوزارة أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 26 مواطنا بجروح، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويخوض الجيش المصري منذ فبراير 2018، عملية عسكرية شاملة بمنطقة سيناء، للقضاء على العناصر الإرهابية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0