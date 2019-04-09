الإعلان عن إنشاء جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب (APSEM)

هبة بريس – القسم الرياضي

أعطيت الانطلاقة الرسمية، يوم السبت 6 أبريل 2019 في بنسليمان، لنشاط “جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب” (APSEM) ، والتي رأت النور يوم 22 مارس الماضي، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلام.

وتعد هذه الجمعية الفتية، التي تهدف إلى تشجيع ممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضية في الوسط المهني، من بين أعضائها المؤسسين، الاتحاد العام لمقاولات المغرب (GCEM) ؛ المغربية للألعاب والرياضة(MDJS) ؛ الصندوق التعاضدي المهني المغربي (CMIM) ؛ الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب(CFCIM) ؛ البنك المغربي للتجارة والصناعة(BMCI) ؛ مختبر بيير فابر المغرب(Laboratoire Pierre Fabre) ؛ الجمعية المغربية للرياضة والتنمية(AMSD) ؛الفدرالية المغربية للإعلام (FMM) .

تلعب الرياضة وممارسة الأنشطة البدنية في الوسط المهني دورا أساسيا في تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على الصحة العمومية والإدماج الاجتماعي للأفراد، كما أنها تساهم في تحقيق الرفاهية الجسمانية والنفسية للأشخاص في مجال العمل.

لذلك حددت جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب (APSEM) مهامها في تشجيع، وتطوير وهيكلة ممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضية في المجال المهني؛ نشر المعلومات والتحسيس بمزايا ممارسة النشاط الرياضي في المجال المهني؛ تشبيك الأعضاء بهدف تنظيم لقاءات حبية؛ القيام بأي عمل مفيد من أجل تشجيع ممارسة الرياضة في إطار المقاولة بالمغرب.

ويرأس مكتب الجمعية، لولاية من ثلاث سنوات، يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة. ويتكون المكتب المسير للجمعية من الأعضاء التالية أسماؤهم: نوال المتوكل، النائبة الأولى للرئيس، ممثلة عن الجمعية المغربية للرياضة والتنمية؛ السيد كمال لحلو، النائب الثاني للرئيس، ممثلا للفدرالية المغربية للإعلام؛عبد العزيز العلوي، النائب الثالث للرئيس، ممثلا عن الصندوق التعاضدي المهني المغربي(CMIM) ؛ محمد التوزاني، كاتب عام الجمعية، ممثلا للاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM) ؛ فيليب إديرن كلين، نائب الكاتب العام ممثلا للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب(CFCIM) ؛ عبد الكريم كركاشي، أمين المال، ممثلا للبنك المغربي للتجارة والصناعة(BMCI) ؛ بيير بيهمان، نائب أمين المال، ممثلا عن مختبرات بيير فابر(Laboratoires Pierre Fabre) .

وقد دشنت الجمعية نشاطها بوضع ميثاق لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في الوسط المهني. ويعتبر اعتماد هذا الميثاق إلزاميا لجميع أعضاء الجمعية. وأطلقت الجمعية أيضا بمناسبة انطلاق نشاطها موقعا على الأنترنيت تحت الرابط التالي: www.entreprisesportive.ma

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