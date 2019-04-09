أكادير .. ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحية خلال الشهرين الأولين من 2019

هبة بريس

بلغ مجموع ليالي المبيت المسجلة في مختلف الفنادق والنوادي والاقامات السياحية المصنفة في وجهة أكادير خلال شهري يناير وفبراير 2019 ما مجموعه 743 ألف و 609 ليال ، مقابل 721 الف و 199 ليلة في الفترة نفسها من السنة الماضية ، لتسجل بذلك تحسنا بمعدل 11 ر3 في المائة.

وحسب المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة فإن ليالي المبيت التي قضاها السياح الوافدون على مدينة الانبعاث من فرنسا احتلت الصدارة وذلك بمجموع 191 ألف و 105 ليال ، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 71 ر10 في المائة ، مقارنة مع يناير وفبراير 2018 اللذين بلغ فيهما مجموع ليالي المبيت المحسوبة على هذه الفئة 172 الف و 613 ليلة.

وفي الرتبة الثانية تأتي ليالي المبيت التي قضاها السياح الوافدون على أكادير من مختلف المقاطعات الألمانية والتي بلغت في المجموع 140 الف و 789 ليلة ( انخفاض بمعدل 32 ر6 في المائة) ، متبوعة في المرتبة الثالثة بليالي المبيت التي قضاها السياح الإنجليز والتي بلغت 119 ألف و 544 ليلة ، مسجلة ارتفاعا بمعدل 61 ر27 في المائة.

وجاءت ليالي المبيت المحسوبة على السياح الوافدين على أكادير من مختلف المدن المغربية في الرتبة الرابعة حيث بلغت في المجموع 101 ألف و 982 ليلة خلال يناير وفبراير 2019 ، مقابل 89 الف و 316 ليلة في الفترة ذاتها من 2018 ، لتحقق بذلك ارتفاعا بلغ معدله 18 ر14 في المائة.

وسجلت النوادي السياحية أكبر عدد من ليالي المبيت في أكادير خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 وذلك بمجموع 234 ألف و 267 ليلة ، تليها في الرتبة الثانية الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم بمجموع 211 ألف و 251 ليلة ، ثم الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم ، في الرتبة الثالثة بمجموع 143 ألف و 337 ليلة ، فالإقامات السياحية في الرتبة الرابعة بمجموع 73 ألف و 395 ليلة .

وسجل معدل الملء في مجموع الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال شهري يناير وفبراير 2019 نسبة 70 ر50 في المائة. أما معدل الإقامة فبلغ متوسطه 76 ر4 أيام لكل سائح.

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