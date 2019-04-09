فضيحة .. مستشفى جرسيف يطالب مريضة بشراء “صيروم” لإسعافها

هبة بريس

في واقعة غريبة، طالبت طبيبة بالمستشفى الاقليمي بجرسيف، مريضة بشراء محلول “الصيروم” لاسعافها من آلام الكلي الحادة.

وحسب مصدر مقرب من السيدة المريضة، فقد توجهت هذه الأخيرة، الى مصلحة المستعجلات في حالة جد حرجة، بعد احساسها بآلام شديدة على مستوى الكلي.

وأضاف ذات المصدر، أن الطبيبة المداومة بالمستشفى طالبت المريضة والسيدة المرافقة لها بشراء محلول “صيروم” لاسعافها، بدعوى عدم تواجده.

وتابع المصدر ذاته، أن السيدة التي كانت ترافق المريضة المعنية، توجهت على عجل للبحث عن “الصيروم” وشرائه من خارج المستشفى لاسعاف هذه الأخيرة.

وتسائل ذات المصدر، عن قانونية شراء المرضى للمستلزمات والأدوية الطبية المفروض تواجدها بالمستشفيات العمومية، لافتا الى أن عددا من المواطنين لا يملكون حتى أجرة التنقل حتى يطالبوا باقتناء مستلزمات اسعافهم وانقاذهم من الالم والموت.

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