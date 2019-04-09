منتخب الفوت صال يفوز على بلجيكا

نور الدين . ب

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته مساء أمس الاثنين 8 أبريل 2019 بالمنتخب البلجيكي.

وتدخل هذه المباراة التي أقيمت بقاعة الطيب البقالي، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للاستحقاقات المقبلة.

ووقع أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة كل من عمر الرايس في مناسبتين وبلال البقالي.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني سيواجه من جديد المنتخب البلجيكي يوم الأربعاء 10 أبريل 2019.

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