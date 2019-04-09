تأخر صرف الاجور يخرج مستخدمي المستشفى الجامعي بمراكش للشارع العام‎

نُشر بتاريخ :  2019-04-09 - 15:08
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ضاهر محمد؛ مراكش

نظم العشرات من المستخدمين التابعين لشركة عاملة لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وقفة احتجاجية امام الادارة وبالشارع العام بعد تأخر صرف اجورهم لازيد من اسبوع.

وسبق لادارة المستشفى الجامعي ان وجهت تحذيرا للشركة الشهر الماضي، من اجل صرف اجور المستخدمين في الوقت المحدد، إلا ان الاخيرة اخلفت الوعد من جديد.

كما عرفت الوقفة الاحتجاجية للمستخدمين مؤازرة من قبل المكتب المحلي النقابي لمستخدمات ومستخدمي المناولة، وكذلك الاتحاد المحلي للفدرالية الديمراطية للشغل، حيث اصدرت بلاغا مشتركا من اجل ممارسة كل الاشكال النضالية التي يخولها لهم القانون للدفاع عن حقوقهم الشرعية.

واكد البلاغ ان المتضررين سيعقدون اعتصاما مع وقفات احتجاجية بالمركز الاستشفائي الجامعي الى حين صرف كل مستحقاتهم المالية.

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