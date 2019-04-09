المغرب يعرض فرصة استثمارية على الشركات الروسية

هبة بريس - وكالات

دعا المغرب الشركات الروسية للاستثمار في قطاعه السياحي، الذي يعد أحد أبرز دعائم اقتصاد المملكة وجلب لها إيرادات في 2018 تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

وقال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير، عبد الأحد فاسي فهري، في حوار مع وكالة “روسيا اليوم” على هامش معرض “أرابيا إكسبو 2019″، إن المغرب يمكنه التعاون مع روسيا في مجال السياحة في اتجاهين، الأول العمل على زيادة تدفق السياح من روسيا إلى منتجعاته، والثاني جذب الشركات الروسية للاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف الوزير، أن الشركات الروسية يمكنها الاستثمار في البنية التحتية للقطاع السياحي، مشيرا إلى أن المغرب بحاجة لتطوير البنية التحتية للفنادق والمنتجعات السياحية.

وعن “أرابيا إكسبو 2019″، اعتبر الوزير أن المعرض حدث مهم ويخدم تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والعالم العربي، ويعمل على تذليل العراقيل أمام الشركات الروسية والعربية.

وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والمملكة المغربية تتميز بالقوة والعمق، وخاصة بعد زيادة العاهل المغربي محمد السادس إلى موسكو في 2016، التي ساهمت في توقيع اتفاقية شراكة بين البلدين.

وعن التجارة الثنائية، قال إن المغرب يسعى لزيادة صادراته إلى روسيا، وذلك بهدف تقليل العجز التجاري، حيث أن صادرات روسيا إلى المملكة بلغت العام الماضي 860 مليون دولار، بالمقابل سجلت صادرات المغرب إلى روسيا 542 مليون دولار.

وتستضيف موسكو من 8 إلى 10 أبريل الجاري فعاليات المعرض الرابع “أرابيا إكسبو 2019″، والدورة الثانية لانعقاد مجلس الأعمال العربي الروسي، وتنعقد هاتان الفعاليتان في قاعة المعارض المركزية بموسكو “مانيج”، مقابل الكرملين.

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