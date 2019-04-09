الناظور.. افتتاح فعاليات النسخة 22 من المهرجان الربيعي الدولي لمسرح الطفل‎

هبة بريس : وجدة

أفتتحت نهار اليوم الثلاثاء 09 أبريل الجاري بالمركب الثقافي بالناظور فعاليات المهرجان الربيعي الدولي 22 لمسرح الطفل، من تنظيم حركة الطفولة الشعبية بالناظور وبشراكة مع وكالة تنمية جهة الشرق ويمتد لغاية 13 أبريل 2019 و بفضاءات المدينة تحت شعار ” مسرح الطفل عبق الجمال “.

ويروم المهرجان إلى النهوض بالشأن الثقافي و التربوي والفني وتنشيط الحركة الثقافية ودعم الابداع والمبدعين وتنمية التراث الفني والثقافي المادي و اللامادي بالإضافة الى تشجيع الدبلوماسية الثقافية و تنشيط السياحة الثقافية محليا و جهويا و وطنيا، نظرا لحجم الفرق المسرحية و الكرنفالية والفلكلورية التي تعكس الغنى و التنوع الثقافي للبلدان المشاركة الوافدة من المغرب العربي و اسيا و الخليج العربي و اوروبا و امريكا الجنوبية : الجزائر وسلطنة عمان وفرنسا و ايطاليا و اسبانيا و البرازيل بالاضافة الى فرق وطنية من الرباط و جرادة و الحسيمة و تازة ، وذلك من اجل امتاع جمهور الأطفال المنحدرين من مختلف ربوع المملكة المغربية.

و يؤطرها ثلة من الشباب و اليافعين الذين تربوا وترعرعوا وتكونوا في أحضان الطفولة الشعبية للناظور حيث اكتسبوا مؤهلات و مهارات تربوية ومعرفية وفق مقاربة تشاركية شمولية متعددة الافاق ساهمت فيها لجنة الحكم المكونة من وجوه فكرية اكاديمية معروفة و طنيا وعربيا ودوليا ممثلة من السادة : الدكتور مصطفى الرمضاني ( رئيس لجنة الحكم ) والدكتور عبد الكريم برشيد و الاستاذة ضحى الازمي و الاستاذ محمد بن جدي و الاستاذ محمود علي السوداني من العراق و الاستاذ عبد الله زروال.

وتميز حفل افتتاح المهرجان تكريم ، الفنان القدير عبد القادر مطاع و الفنان محمد الجم ، و فخر الدين العمراني و ذلك لإسهاماتهم القيمة في الميادين الثقافية و المسرحية و الفنية كما تخللها عروض فنية لكل من فرقة موزار طيف الخيال من طنجة والفنان جوناس من فرنسا.

كما ستقام على هامش المهرجان عدة أنشطة متنوعة موجهة للصغار و الكبار مثل حفل توقيع كتاب ” حور تشرب الشاي مع القمر” للكاتب “للكاتب د. جمال بوطيب، و وأنشطة و ورشات متنوعة ضمن فضاء كورنيش الفنون يؤثثه ثلة من الفنانين الاجانب و المغاربة وخرجات ترفيهية لفضاءات مارتشيكا وكرنفال المدينة الذي سيجوب اهم شوارع المدينة .

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