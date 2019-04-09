حصة تدريبية خفيفة للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بدار السلام

هبة سبور

برمج جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، صباح يومه الثلاثاء 9 أبريل 2019، حصة تدريبية خفيفة لإزالة العياء , بحيث امتدت هذه الحصة التدريبية التي أقيمت بمقر إقامة المنتخب الوطني بالعاصمة تنزانيا دار السلام، حوالي 45 دقيقة.

وستخوض النخبة الوطنية مساء اليوم أول حصة تدريبية رسمية لها بتنزانيا , بعدما كانت قد حلت مساء يوم أمس الاثنين بدار السلام، تحسبا لمشاركة النخبة المغربية في نهائيات كأس إفريقيا، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب كل من السنغال والكاميرون وغينيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0