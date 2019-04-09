مظاهرات في مدن جزائرية احتجاجا على تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن عددا من التظاهرات خرجت، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تعيين رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأفادت صحيفة “الخبر” الجزائرية بأن طلبة وأساتذة جامعات وكليات ولاية قالمة بشمال شرقي البلاد، خرجت اليوم في مظاهرات كبيرة تجوب شوارع المدينة رافضين بن صالح رئيسا للبلاد.

ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للجمهورية الجزائرية، بعد الإعلان نهائيا عن شغور منصب رئاسة الجمهورية، وفقا للمادة 102 من الدستور بعدما قدم بوتفليقة استقالته.

ومن المنتظر أن يتوجه عبد القادر بن صالح بكلمة مساء اليوم يتحدث فيها عن الإجراءات والتدابير، التي سيتخذها لتنظيم انتخابات رئاسية حرة نزيهة تستجيب لمطالب المتظاهرين.

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