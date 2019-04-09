بوريطة ينقل رسالة شفوية من عاهل البلاد إلى ولي عهد دولة الكويت

هبة بريس

استقبل نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء بقصر السيف بالكويت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

وخلال هذا الاستقبال، نقل بوريطة إلى ولي عهد دولة الكويت رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي نفس السياق، أجرى بوريطة، بقصر السيف بالكويت، مباحثات مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي.

كما تباحث بوريطة، بقصر الشويخ، مع سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء السابق.

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