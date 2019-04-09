الاستقلال يرفع الحظر عن ” الكيحل” ويستتني القيادي بنحمزة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلال الجولة التواصلية التي نظمها حزب الاستقلال خلال نهاية الماضي واليوم الاثنين 9 ابريل الجاري، بثلاث جهات جنوب المملكة، والتي كانت اول محطاتها مدينة العيون والتي حضرها حوالي 50 الف من مناضلي الحزب والتي وجه فيها ولد الرشيد عدة رسائل داخلية وخارجية من ضمنها جبهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر.

وخلال هذه الجولة، التي حضرها القيادي الاستقلالي ” عبد القادر الكيحل” لأول مرة في أنشطة الحزب الرسمية مند أزمة الامين العام السابق ” عبد الحميد شباط” بعدما أخد ” الكيحل” موقفا الى جانب “شباط” وهو ما اغضب مجموعة ” عشرين” التي يتزعمها ولد الرشيد وقيوح.

وسبق ل ” هبة بريس” في اعداد سابقة، ان اشارت عن وجود اتصالات من قيادات بحزب الاستقلال مع القيادي ” الكيحل” للمشاركة في جولة الحزب بأقاليم الصحراء .

ومن الغائبين عن هذه الجولة القيادي ” بنحمزة” والذي على ما يبدو لازال الحضر يشمله، بسبب مواقفه السابقة واصطفافه الى جانب ” شباط” في معركة معارضيه إبان المؤتمر الاخير ، كما كان بنحمزة والكيحل من المعارضين ” ال فاسي ” قبل ان يوجها نقدهما الى ولد الرشيد ابان التحضير للمؤتمر 17 لحزب الاستقلال .

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