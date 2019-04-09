شباب الريف الحسيمي يواجه الرجاء بدون جمهور

هبة سبور

كشف نادي شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن المباراة التي ستجمع الفريق بمضيفه الرجاء الرياضي، يوم الأربعاء المقبل، برسم مؤجل الجولة 16 ستجرى على أرضية ملعب ميمون العرصي بدون جمهور .

وجاء قرار إجراء هذه المباراة بدون جمهور لأسباب أمنية فقط ،تفاديا لأي صدام بين جماهير الناديين خصوصا أن الفريق الحسيمي إنهزم في لقاء الذهاب بسداسية.

ويسعى الفريق الأخضر لتحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في البطولة الإحترافية ، ويحتل قبل مواجهة شباب الريف الحسيمي المركز الثاني ب 37 نقطة ،بفارق نقطتين عن إتحاد طنجة صاحب المركز الثالث.

فيما أصحاب الأرض يبحثون عن إنتصار يبعد الفريق عن المراكز المؤدية للهبوط ،حيت يحتل الفريق الريفي المركز ما قبل الأخير ب 22 نقطة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0