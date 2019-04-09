رسميا .. البرلمان الجزائري يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد

هبة بريس - وكالات

ثبت البرلمان الجزائري، رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، ووفقا للمادة 102 من الدستور فإن رئيس مجلس الأمة سيصبح رئيسا مؤقتا للجمهورية لمدة 90 يوما تلقائيا.

واجتمع البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء، بغرفتيه برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، للإعلان نهائيا عن شغور في منصب رئاسة الجمهورية.

و عيّن البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

ومن المقرر أن يكون أول قرار يتخذه بن صالح في حال توليه رئاسة الدولة هو استدعاء الهيئة الناخبة تمهيدا لانتخابات رئاسية في غضون تسعين يوما.

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