دولي مغربي سابق يتوج بكأس الأساطير مع ناديه

هبة سبور

حظي اللاعب الدولي المغربي السابق مصطفى الحداوي يوم أمس الأحد خلال المباراة التي جمعت فريق نيس ضد مونبولييه برسم الجولة 31 للدوري الفرنسي الممتاز ، بتكريم خاص من ناديه السابق نيس الفرنسي الذي قضى معه مواسم رائعة في تسعينيات القرن الماضي،حيت سلم كأس الأساطير الذي يمنح للاعبين المميزين الذين مروا من النادي.

وكتب اللاعب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايس بوك” ( إنه لشرف لي أن أستلم كأس الأساطير من النادي القديم قبل المباراة نيس 1. مونبلييه 0 )

مؤكدا أن هذا اليوم سيظل محفورا في قلبه وذاكرته , مؤكدا أنه كان فخورا لكونه ترك بصماته في هذا النادي الذي لعب له موسمين استثنائيين .

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