تاوريرت.. قافلة طبية لأمراض القلب والشرايين والطب التجانسي‎

هبة بريس : وجدة

نظمت جمعية مرضى القلب والشرايين تاوريرت وجمعية بسمة بلجيكا و بشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بتاوريرت ومجلس جهة الشرقة وجماعة ملقى الويدان يوم الأحد 07 أبريل الجاري، قافلة طبية مختصة في امراض القلب والشرايين، إلى جانب الطب التجانسي والطب العام تحت شعار ” يد في يد من أجل صحة جيدة “.

وتمت تعبئة أزيد من 40 مهني من أطباء مختصين وعامين وممرضين وأطر تقنية، واستفاد من خدمات هذه القافلة ازيد من 1000 مواطنة ومواطن من ساكنة جماعة ملقى الويدان والدواوير المجاورة، حيث أجريت فحوصات طبية عامة لازيد من 700 مستفيد و 450 استشارة طبية تتعلق بأمراض القلب والشرايين مع إجراء 300 تخطيط للقلب، 100 فحص بالتلفاز ، وقد استفاد كذلك من هذه القافلة حوالي 150 مستفيد بالاستشارة تتعلق بالطب التجانسي ،كما وزعت كميات من الأدوية الحيوية بالمجان.

و لقيت القافلة الطبية استحسانا لدى الساكنة المستفيدة التي عبرت عن ارتياحها وتقديرها لهذا العمل الإنساني النبيل، وتنويهها بالمجهودات التي بذلتها الأطر الطبية والممرضين والتقنية .

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