طقس الثلاثاء .. استمرار التساقطات المطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء، نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب ظهور سحب غير مستقرة شيئا ما، قد تكون محملة بقطرات مطرية متفرقة ورعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل على السواحل الوسطى والجنوبية. وستبقى السماء غائمة جزئيا بالمناطق الشمالية والوسطى، وصافية إلى قليلة السحب بالجنوب، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي وأحيانا من الشمال-الشرقي على السواحل والسهول الوسطى، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و09 درجات بجنوب المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والريف، وما بين 09 و15 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، والسايس، ومنطقة طنجة، والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و19 درجة جوار السواحل وبأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، والساحل المتوسطي، والسايس، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وبالقرب من السواحل الجنوبية، وما بين 24 و28 درجة بالسهول الداخلية الوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و32 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل، وسيصبح محليا قوي إلى جد قوي الهيجان خلال الليل ما بين رأس غير وسيدي إيفني.

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