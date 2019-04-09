وفاة فتاة أثناء ممارستها ”الرذيلة“ مع خطيبها بمنزله

هبة بريس - وكالات

شهدت محافظة القليوبية بمنطقة شبرا الخيمة في مصر، حادثًا غريبًا بوفاة فتاة أثناء إقامتها علاقة غير شرعية مع خطيبها بمسكنه، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، يوم الاثنين، إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة من شقة بمنطقتهم، فانتقل رجال الأمن إلى موقع الواقعة وعثروا على جثة فتاة داخل منزل بنطاق دائرة القسم.

وبالفحص تبين أن المسكن ملك شاب يدعى ”محمود. ش“، 27 سنة قهوجي، وأن خطيبته المتوفاة تدعى ”ريهام. م“، وبسؤاله أقر أنها توفيت أثناء إقامتهما علاقة غير شرعية، ولكنه احتفظ بالجثة داخل منزله خوفًا من افتضاح أمره.

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