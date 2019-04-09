الملك يعزي أسرة الغالي الدادسي: “نسأل الله أن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ محمد الغالي الدادسي، عضو المجلس العلمي الأعلى.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم الأستاذ محمد الغالي الدادسي، ولأهلهم وذويهم، ومن خلالهم لجميع العلماء والفقهاء الأجلاء بالبلاد، وخاصة منهم أعضاء المجلس العلمي الأعلى، ولكافة محبي الفقيد وأصدقائه وطلبته، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا جلالته الله عز وجل أن يعوضهم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، لنبتهل إلى الله تعالى أن يثيب الفقيد على ما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة في خدمة دينه ووطنه، ويجعل من تقواه وعلمه وسيلة لمرضاته تعالى، وحسن جزائه، بما يجازي به العلماء العاملين والأتقياء الصالحين”.

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