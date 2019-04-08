أحمجيق : افضل ان استشهد على أن أخرج شيخا يعيش باستعمال الحفاظات

هبة بريس ـ الرباط

بعد دخول كل من الزفزافي وحاكي في إضراب عن الطعام اليوم الاثنين، يخوض نبيل أحمجيق هو الاخر اضراب عن الطعام .

وقال محمد أحمجيق شقيق المعتقل إن الأخير يضرب عن الطعام “ردا على الأحكام اللاشرعية الباطلة التي صدرت في حقه وضد كل مظاهر الحصار والعسكرة المتمثلة أساسا في استمرار لغة الاعتقالات والاستفزازات بحق أبناء الريف وبناته من طرف أجهزة الدولة الأمنية (اعتقال طفل قاصر يوم أمس لا يتعدى سبع سنوات … )”، مؤكدا أن نبيل أبلغه بأنه لن يتراجع عن قراىه هذا.

وأوضح محمد أنه أجرى اتصالا مع شقيقه المعتقل الذي أكد له أن الإضراي يأتي أيضا ضد “الانزال الاستفزازي لحراس السجن في محيط جناحهم اليوم، حيث عمدت الإدارة السجنية إلى هذه الخطوة المفاجئة التي تروم بث الخوف والرعب في نفوسهم، بحيث لم يسبق لها آنفا وأن قامت بذلك. وهو سلوك يضرب في العمق حقوقهم كمعتقلين سياسيين وضد تملص الدولة كذلك من مسؤولياتها السياسية والاجتماعية في تحقيق المطالب المشروعة التي نادى بها الحراك الشعبي والتي ما تزال تراوح مكانها إلى حدود اليوم”، يقول نبيل.

وزاد محمد قائلا إن شقيقه طلب زيارة أسرته له الأربعاء المقبل، وختم اتصاله بأن لا تراجع عن قراره في إضراب اللاعودة مؤكدا أنه “يفضل أن يستشهد وهو يافع حر شامخ على أن يخرج وهو شيخ يعيش باستعمال الحفاظات”.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أيدت الجمعة الماضية حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق حق ناصر الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”. وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 بحق 41 آخرين من موقفي “حراك الريف”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0