الملقب ” إبان ” مصنف خطر في قبضة أمن صفرو

ع محياوي – هبة بريس

في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني، مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجرامية، سواء تلك الواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بصفرو من إلقاء القبض على شخصين اشتبه تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء.

المشتبه فيهما، أحدهما الملقب “إبان”، من ذوي السوابق القضائية العديدة ومبحوث عنهما بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، اقترفا رفقة شريكين لهما عدة سرقات تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء في حق ضحايا، طالت هواتفهم المحمولة و مبالغ مالية، بأحياء متفرقة بالمدينة.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما بعد أن باشرت العناصر الأمنية التحريات و الأبحاث الميدانية و كذا استغلال المعطيات التشخيصية التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما، و إلقاء القبض عليهما بعد القيام بحراسة ثابتة.

من أجل تعميق البحث، وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بصدد رصد كل الظروف والملابسات في هذه القضية، فيما يبقى البحث جاريا من أجل إلقاء القبض على شريكيهما اللذان تم تشخيص هويتهما.

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