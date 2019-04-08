ثنائية هازارد تقود تشيلسي للمركز الثالث فى الدوري الإنجليزي

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا مهما على نظيره وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “ستامفورد بريدج”، فى الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ويدين تشيلسي بالفضل لنجمه الأول البلجيكي إدين هازارد الذى سجل ثنائية الفريق فى الدقائق 24 و90 من عمر المباراة.

وسجل هازارد الأهداف بطريقة رائعة خاصة الهدف الاول الذى يعتبر من أفضل أهداف الأسبوع ، بعدما راوغ 4 لاعبين من فريق وست هام يونايتد قبل أن يضع الكرة فى الشباك.

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