طلبة الطب يعودون للاحتجاج في الشارع

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب، عودتها للاحتجاج في الشارع، بتنظيم اعتصامات انذاراية محلية لمدة 12 ساعة، في عدد من المدن، الثلاثاء 9 أبريل والأربعاء 10 أبريل الجاري.

وكشفت تنسيقية طلبة الطب وطب الأسنان، أنها تستعد لتنظيم مسيرة وطنية يوم ال15 أبريل، انطلاقا من مقر وزارة الصحة في تجاه البرلمان بالرباط، للمطالبة بالتسريع في إصدار القانون 25-14 في صيغته الأصلية، وعدم قبول التعديلات، وبتحسين وضعية الطبيب المغربي، وتمكينه من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها التدخل الأمني، لفض ومنع الوقفة الصامتة في مستشفى محمد الخامس في طنجة، محملة الحكومة المغربية مسؤولية ضمان الحق في الاحتجاج، والتعبير.

ومن جهة أخرى، نددت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، بالتهديدات والتضييقات التي تمارسها إدارات الكليات في حق الطلبة المقاطعين، والمشاركين في الاحتجاجات.

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