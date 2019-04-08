عدد الموقوفين في حملة أمنية بمكناس

ع محياوي – هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المنطقة الأمنية الثانية بولاية أمن مكناس، خلال نهاية الأسبوع الماضي، عن توقيف 41 شخصا يشتبه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 27 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية، بينما تم توقيف 14 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقهم بسبب تورطهم في عدة قضايا إجرامية.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 9 كيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات، علاوة على ضبط 9 أسلحة بيضاء.

وتندرج هذه الحصيلة في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تباشرها ولاية أمن مكناس من أجل مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

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