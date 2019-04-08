وزير الإسكان يمثل المغرل مجلس الأعمال الروسي- العربي بموسكو

هبة بريس - متابعة

يشارك عبد الأحاد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في أشغال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي- العربي بموسكو الذي افتتح أشغاله سرجي لافروف وزير خارجية فيدرالية روسيا بكلمة باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ركز فيها على أهمية العلاقات الاقتصادية بين روسيا والبلدان العربية وضرورة تطويرها عبر تكثيف الاستثمارات في الاتجاهين لما فيه مصلحة الشعوب.

و بالمناسبة ألقى عبد الأحاد فاسي فهري كلمة ذكر فيها بالعلاقات العريقة التي تربط بين المملكة المغربية وفيدرالية روسيا جسدت بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا في شهر مارس 2016 حيث وقعت خلالها اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين، الشيء الذي يعتبر لبنة أساسية في بناء وتطوير العلاقات البينية للبلدان العربية وروسيا، مضيفا على أن حضور المغرب اليوم في هذه التظاهرة ما هو إلا تعبيرا عن إرادتنا لتعزيز وتكثيف هذه العلاقات بغية الاستغلال الأمثل للمؤهلات التي تتوفر عليها جميع المكونات المشاركة في مجلس الأعمال الروسي العربي.

وفي هذا الاتجاه تطرق الوزير إلى ما تقوم به المملكة المغربية من مجهودات لتجويد مناخ وشروط استقبال الاستثمار الأجنبي وبالخصوص الروسي و العربي بحيث أصبح المغرب يتوفر على بنية تحتية مهمة من طرق سيارة ومطارات وموانئ وسكك حديدية وأسطول بحري تجاري، فضلا عن توفير الطاقات النظيفة والمتجددة، كما وضع المغرب عدة استراتيجيات ومخططات قطاعية مثل مخطط التسريع الصناعي والرقمي والنهوض بالقطاع الفلاحي وتأهيل الموارد البشرية. يقول الوزير.

و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد أعطى خلال الأسبوع الفارط إطلاق مخطط وطني للتكوين المهني يشمل جميع جهات المملكة اعتباراً منه لأهمية العنصر البشري في كل مشروع تنموي.

هذا و رافق وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في هذه المهمة، فضلا عن بعض أطر الوزارة، وعلى رأسهم الطيب الداودي عضو بالادارة الجماعية لمؤسسة العمران و السيد رشيد الخياطي ممثلا للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين.

كما شارك المغرب برواق سهرت على تنظيمه و تأطيره الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار.

ولقد حضي الوفد المغربي بعناية خاصة من طرف عبد القادر الاشهب سفير المملكة المغربية بفدرالية روسيا و جميع متعاونيه الذين بدلوا قصارى جهدهم لانجاح مشاركة المغرب في هذا اللقاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0