نـاصر الزفزافي “يخيط فمه” احتجاجا على القضاء

هبة بريس ـ الرباط

خاط قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، فمه احتجاجا على تأييد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بحقه، كما قرر معتقلون آخرون خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”، والصحافي حميد المهداوي

وقال أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي: “بلغتني للتو رسالة ناصر الزفزافي من سجن عكاشة على لسان أحد رفاقه المعتقلين وهي كالتالي”.

وزاد أحمد الزفزافي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن خوضي لهذه المعركة (خياطة الفم) تأتي لإيماني بحقي في الحرية ورفضا للعسكرة واغتيال واختطاف الأطفال والريفيين والريفيات بالإضافة لرفض إدارة السجن منحي الملف الطبي”.

وختم الزافزافي الأب تدوينته قائلا: “عاش الريف و لا عاش من خانه”.

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