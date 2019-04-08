الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

نظمت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط

وكانت التنسيقية قد دعت إلى تنظيم هذا الاحتجاج الأحد، كاشفة أنه سيشمل مسيرة من ساحة حسان بالعاصمة نحو البرلمان، قبل تنفيذ “اعتصام جزئي” أمام هذه المؤسسة التشريعية.

وقالت مصادرنا ان قوات الأمن منعت ظهيرة اليوم الاثنين، أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من التجمع في ساحة حسان بالرباط.

وقرر الأساتذة نقل احتجاجاتهم الى أمام البرلمان، وذلك بعد منعهم من التجمهر في ساحة حسان، حيث عمدت السلطات على إغلاق كافة مداخل الساحة، لمنع الأساتذة من ولوجها.

وقال ممثلون عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، والذين يطلقون على أنفسهم اسم “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، إنهم يرفضون تصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية هدّد فيها باتخاذ إجراءات الفصل في حق أساتذة متعاقدين اتهمهم بالتحريض على الاحتجاج.

ورفض المتحدثون، في ندوة صحافية نُظمت الأحد، إجراءات أعلنتها وزارة التربية الوطنية وتخص “المساواة في الحقوق بين الأساتذة العاملين وفق النظام الأساسي لوزارة التربية والأساتذة العاملين في إطار النظام الأساسي للأكاديميات”، وهو الاسم الذي صارت الوزارة تُطلقه رسميا على الأساتذة المتعاقدين.

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