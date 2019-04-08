سلطات مراكش ترفض اجراء ديربي الرجاء والوداد بمدينة مراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان سلطات مدينة مراكش في شخص والي الجهة كريم قسي لحلو، رفض طلب اجراء ديربي البيضاء بين الرجاء والوداد برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية بالملعب الكبير بمراكش.

وحسب نفس المصادر، فقرار والي الجهة راجع للشغب الذي يحدثه الجمهور البيضاوي، مخلفا خسائر كبيرة بمدرجات الملعب الكبير بمراكش.

وبعثث الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلب من أجل الموافقة على احتضان مباراة الديربي البيضاوي، التي كانت مقررة يوم 14 أبريل الحالي، قبل أن يؤجل بسبب التزام الوداد الرياضي بمواجهة حوريا كوناكري الغيني، برسم ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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