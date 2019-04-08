بحضور العثماني والدكالي .. المغرب يخلد اليوم العالمي للصحة

هبة بريس

على غرار باقي البلدان، يخلّد المغرب، هذه السنة يومي 7 و8 أبريل 2019، اليوم العالمي للصحة تحت شعار “الصحة للجميع و بالجميع: دعوة للتضامن و العمل المشترك”.

وفي هذا الصدد، نظّمت وزارة الصحة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين 8 أبريل 2019 ملتقى بقاعة المؤتمرات ببرج اتصالات المغرب، وذلك بحضور رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، والعديد من الوزراء والشركاء على المستوى الوطني والدولي، حيث تمت قراءة الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين، بعدها تَمّ توقيع ميثاق الوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية من طرف جميع الفاعلين المعنيين.

وبالموازاة مع هذا الحدث، تمت إضاءة برج اتصالات المغرب باللون الأزرق مع بثّ شعار اليوم العالمي للصحة، وذلك مساء يومي الأحد والإثنين6و7 أبريل 2019 .

والجدير بالذكر أن اليوم العالمي للصحة يشكل فرصة مهمّة لتحسيس الفاعلين بالتغطية الصحية الشاملة وأهميّة الرعاية الصحية الأولية، وأيضا لتحفيزهم على العمل من أجل تحقيق الرعاية الصحية الشاملة للجميع.

للإشارة، فالتغطية الصحية الشاملة تضمن لجميع الأشخاص والمجتمعات، الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها دون ضائقة مالية. وتشمل جميع الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية، بما فيها تعزيز الصحة والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية المُلطَّفة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0