فاجعة جديدة نواحي القنيطرة .. أزيد من 20 مصابا في حادث سير

هبة بريس

شهدت الطريق الرابطة بين سوق الأربعاء الغرب وسيدي محمد الأحمر ضواحي القنيطرة، اليوم الاثنين، حادث سير خطير أسفر عن سقوط العشرات من الجرحى.

وأفاد مصدر محلي، أن الحادث وقع اثر اصطدام قوي بين سيارة أجرة وسيارة للنقل المزدوج التي كانت تحمل عددا من الركاب من ضمنهم أطفال.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا، مشيرا الى أن سيارات الاسعاف حلت بالمكان لنقل المصابين التي وصفت اصاباتهم بالمتفاوتة الخطورة، كما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

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