منتدى أنفاس أولاد تايمة يتألق بمهرجان عشاق المسرح ببرشيد

احتضنت قاعة العروض بدار الشباب جمال الدين خليفة ببرشيد، مساء يوم السبت 06 أبريل 2019 ، حفل اختتام فعاليات مهرجان عشاق المسرح الوطني بمدينة برشيد، والذي نظمته جمعية عشاق المسرح بشراكة مع جماعة برشيد والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفعاليات أخرى، على مدى أربعة أيام 3و4و5و6 ابريل الجاري، تحت شعار “هوية مغربية …. وإبداع بلا قيود”، بمشاركة فرق وطنية من أولاد تايمة وورزازات وخريبكة ودمنات والدارالبيضاء وبرشيد .

وشهد الحفل الختامي للمهرجان تألقا مستحقا لمنتدى أنفاس للثقافة والفن من أولاد تايمة إقليم تارودانت ممثلا لجهة سوس ماسة، والذي ظفر بالجائزة الكبرى لفعاليات لمهرجان عشاق المسرح الوطني بمدينة برشيد في طبعته الأولى بمسرحية “عزف النسا”، إضافة إلى جائزة أحسن نص مسرحي للفنان محمد السباعي وجائزة التشخيص ذكور للفنان عبد العالي الزهيري , فيما عادت جائزة التشخيص إناث مناصفة للممثلتين زينب فيلاج وحسناء الزروال عن نفس الفرقة، فيما باقي الجوائز عادت جائزة الإخراج المسرحي لاسماعيل والواعرابي عن فرقة فوانيس ورزاززات عن مسرحية “كاموفلاج”، وجائزة لجنة التحكيم لفرقة أطلس دمنات بمسرحية “عبيد في الجحيم”.

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