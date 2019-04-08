تقارير: القذافي خبأ ملايين الدولارات قبل اغتياله بأيام

نُشر بتاريخ :  2019-04-08 - 14:39
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هبة بريس - وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خبأ ملايين الدولارات في مكان ربما لا يخطر على بال الكثيرين، وفق ما كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، الاثنين.

وتحدثت التقارير عن اكتشاف ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أميركي في منزل يعود لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما.

ووفقا “للتايمز” فقد تم نقل هذه الأموال مؤخرا من منزل زوما بمدينة نكاندلا، شرقي جنوب أفريقيا، إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقا باسم “سوازيلاند”.

ويُقال إن القذافي قام بتحويل الأموال إلى زوما لحفظها، وذلك قبل وقت قصير من مقتله على أيدي مسلحين في أكتوبر 2011، على إثر انتفاضة شعبية في ليبيا.

وأنكر زوما (76 عاما)، أي معرفة له بأموال القذافي المحتجزة في جنوب إفريقيا، بحسب الصحيفة.

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