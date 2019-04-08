مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم يوم الخميس المقبل

هبة بريس

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله أربعة مشاريع مراسيم.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

ويختم المجلس أشغاله، حسب المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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