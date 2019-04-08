فاجعة تارودانت .. “صندوق” عرقل حركة السيارة وتسبب بالحادثة

محمد ضباش - هبة بريس

أسفرت حادثة السير الخطيرة التي نجمت عن انقلاب سيارة من نوع “بيكوب” كانت تقل عاملات زراعيات نحو مقر عملهن، صباح اليوم الاثنين 8 أبريل 2019 بالطريق السيار الرابط بين جماعة الكدية البيضاء وتارودانت، على مستوى دوار الكرون الكرعة بجماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة، عن مقتل عاملة زراعية على الفور وإصابة عاملات أخريات بجروح متفاوتة الخطورة.

وحول أسباب الحادث، ذكرت مصادر محلية أن السيارة التي تعرضت لحادثة سير كانت تقل حوالي 16 عاملة زراعية إلى مقر عملهن بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة بيوكرى، هذا قبل أن يتفاجأ السائق بسقوط أحد الصناديق من إحدى “البيكوب” التي كانت تسبقه، وفي محاولة منه لتفادي الصندوق فقد السائق السيطرة على السيارة لتنحرف به نحو حافة الطريق وتنقلب بهم رأسا على عقب، مخلفة وفاة إحدى العاملات وإصابة أخريات، فيما ذهبت مصادر اخرى الى ارجاء أسباب الحادث للسرعة وعدم الانتباه.

هذا وفور توصلها بالخبر هرعت مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت قصد تلقى الإسعافات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث وترتيب المسؤوليات.

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