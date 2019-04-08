فريق مغربي يتوج بجائزة الحكام في المسابقة العربية للربوت بعمان

فاز فريق (أبولو) المغربي بجائزة الحكام في المسابقة العربية للروبوت التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان في الفترة بين 5 و7 أبريل الجاري، بمشاركة 70 فريقا يمثلون 12 بلدا عربيا.

وتسلم فريق (أبولو) المنتمي لمدينة الدار البيضاء، الجائزة خلال حفل نظم مساء أمس لتتويج الفرق الفائزة في المسابقة في دورتها الحادية عشر، والتي ضمت فئات عمرية تتراوح بين 6 و20 سنة.

وأكد مدرب الفريق المغربي يونس زراري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فريق (أبولو) نافس في كل مراحل البطولة بشكل مشرف وترك بصمته لدى كل لجان التحكيم الذين أبدوا سعادتهم بوجود فريق مغربي ضمن هذه البطولة وإعجابهم بروح الفريق الذي يشارك لأول مرة في مسابقة ذات طابع إقليمي أو دولي، والذي كون منذ سبعة أشهر فقط.

وتأتي مشاركة فريق (أبولو)، المكون من خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بین 12 و 15 سنة، في هذه المسابقة (بطولة فيرست ليجو العربية للروبوت 2019) بعد أن تمكن من الظفر بالمركز الخامس في المسابقة الوطنیة للروبوت التي جرت أطوارها بالمدرسة المركزیة للدار البیضاء في التاسع من فبرایر المنصرم بمشاركة 44 فریقا یمثلون مختلف مدن المملكة.

وتنافست الفرق المشاركة، على مدى ثلاثة أيام، على جائزة البطولة في مجال الروبوت، ومجموعة من الجوائز الأخرى التي تهتم بالبرمجة والتصميم والعمل ضمن فريق، بالإضافة إلى جائزة المشروع والبحث العلمي.

وتهدف البطولة، التي نظمها مركز الیوبیل للتمیز التربوي – مؤسسة الملك الحسین بالأردن، والجمعیة العربیة للروبوت والذكاء الاصطناعي، إلى بناء قدرات الشباب العربي في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي وإثارة الدافعیة والحماس لدیھم للاھتمام بالعلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات من خلال تصمیمھم لروبوتات وبرمجتھا لتنفیذ مھام محددة على لوحة التحدي المعدة لتلك الغایة.

كما تھدف البطولة، بمختلف مستویاتھا وفئاتھا العمریة، إلى دمج التعلم في الحیاة العملیة وإشراك التلاميذ في إیجاد حلول عملیة للتحدیات التي تواجه العالم، بالإضافة إلى أنها تركز على تنمیة مھارات البحث العلمي والتفكیر الإبداعي لديهم، وتمكینھم من الاختراع والابتكار، من خلال ما یقومون به من تجارب عملیة وأبحاث علمیة متمیزة، فضلا عن العمل على إكسابھم مھارات العمل الجماعي ومھارات العرض، وتطویر حس المسؤولیة لدیھم.

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